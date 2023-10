Cet évènement est passé Portes ouvertes de l’association HOP // Halte à l’Obsolescence Programmée HOP Halte à l’Obsolescence Programmée Paris Catégorie d’Évènement: Paris Portes ouvertes de l’association HOP // Halte à l’Obsolescence Programmée HOP Halte à l’Obsolescence Programmée Paris, 20 octobre 2023, Paris. Portes ouvertes de l’association HOP // Halte à l’Obsolescence Programmée Vendredi 20 octobre, 15h00 HOP Halte à l’Obsolescence Programmée Les équipes salariées de l’association HOP // Halte à l’Obsolescence Programmée seront présentes de 15h00 à 17h00. Ce sera l’occasion de connaître les différentes actions menées par l’association :

– les actions de plaidoyer pour obtenir des normes ambitieuses dans le but d’allonger la durée de vie des produits ;

– les recours juridiques contre les firmes multinationales pour faire cesser leurs pratiques désastreuses pour l’environnement et pour les porte-feuilles des consommateurs ;

– l’organisation des Journées Nationales de la Réparation

Merci d'appeler le 07.44.40.81.96 pour accéder aux locaux.
HOP Halte à l'Obsolescence Programmée
204 rue de Crimée 75019 Paris

2023-10-20T15:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

2023-10-20T15:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

