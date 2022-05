HOP … EN SELLE COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Pierrefiques Catégories d’évènement: Pierrefiques

Seine-Maritime

HOP … EN SELLE COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES, 9 juillet 2022, Pierrefiques. HOP … EN SELLE

du samedi 9 juillet au mercredi 13 juillet à COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES

Séjour axé sur le cheval avec un stage “équitation” dans un centre équestre. Des activités de loisirs (jeux, artisanat, veillées) complètent le séjour. Le VTT personnel du jeune est utilisé pour se rendre au Centre équestre (environ 5 kms).

380 €

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 156 RD39 – Hameau le Camp Américain – 76280 PIERREFIQUES Pierrefiques Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T15:00:00 2022-07-09T23:30:00;2022-07-10T00:00:00 2022-07-10T23:30:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:30:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:30:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pierrefiques, Seine-Maritime Autres Lieu COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Adresse 156 RD39 - Hameau le Camp Américain - 76280 PIERREFIQUES Ville Pierrefiques lieuville COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Pierrefiques Departement Seine-Maritime

COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Pierrefiques Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrefiques/

HOP … EN SELLE COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 2022-07-09 was last modified: by HOP … EN SELLE COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 9 juillet 2022 COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Pierrefiques Pierrefiques

Pierrefiques Seine-Maritime