Séjour axé sur le cheval avec un stage « équitation » dans un centre équestre. Des activités de loisirs (jeux, artisanat, veillées) complètent le séjour. Le VTT personnel du jeune est utilisé pour se rendre au Centre Equestre (environ 5 kms).

371 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 156 RD39 – Hameau le Camp Américain – 76280 PIERREFIQUES Pierrefiques Seine-Maritime

