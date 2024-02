Hop ! En famille : chasse aux oeufs de Pâques Domaine du Donjon Olivet, samedi 30 mars 2024.

Hop ! En famille : chasse aux oeufs de Pâques Dans le cadre du programme HOP! de la Ville d’Olivet Samedi 30 mars, 10h30 Domaine du Donjon Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T10:30:00+01:00 – 2024-03-30T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T10:30:00+01:00 – 2024-03-30T11:30:00+01:00

Le programme Hop! On bouge de la Ville d’Olivet propose des séances d’activité physique gratuites, encadrées et ouvertes à tous.

Hop! en famille

Course aux oeufs de Pâques

Domaine du Donjon Rue de la Trésorerie Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

pâques olivet

Ville d’Olivet