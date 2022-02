HOOVERPHONIC Montpellier, 19 février 2022, Montpellier.

HOOVERPHONIC Montpellier

2022-02-19 – 2022-02-19

Montpellier Hérault

EUR 27.8 Ne ratez pas le concert de HOOVERPHONIC le 19 février 2022 au Rockstore !

►Hooverphonic est un groupe qui aime sortir des sentiers battus. Depuis plus de 25 ans, ils ont perfectionné leur son unique et immédiatement reconnaissable. Alex Callier (auteur-compositeur / producteur) et Raymond Geerts (guitariste) sont les piliers du groupe depuis le premier jour.

Ils ont travaillé avec un large éventail de chanteurs extrêmement talentueux et sont heureux d’avoir retrouvé la voix emblématique de Geike Arnaert depuis l’automne 2020. Le groupe a évolué du trip hop sombre et discret de ses début en 1996 à un son plus chaud et plus orchestral qui est en partie psychédélique, en partie entraînant et en partie poppy, mais toujours la bande originale d’un film inexistant.

Hooverphonic continue de parcourir lemonde avec une solide réputation live et des succès comme « 2Wicky », « Eden », « Mad About You », « Anger Never Dies », « Amalf i», « Badaboum » et « Romantic ». De nombreux titres ont été repris pour des B.O de films et d’émissions de télévision importantes tels que «Stealing Beauty», «I Know What You Did Last Summer», «Permanent Midnight», «CSI», «Entourage», «La Femme Nikita», «Cold Case» et le récent succès de Netflix «The Umbrella Academy.

Pass vaccinale obligatoire

+33 6 98 80 46 18 https://www.rockstore.fr/PBEvents.asp?CatID=2004556

Montpellier

