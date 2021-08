Hooverphonic en concert au Trabendo // Paris Parc de la Villette, 17 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 17 février 2022

de 20h à 21h30

payant

Quelques mois après la sortie de « Hidden Stories » et sa participation au Concours de l’Eurovision 2021 avec le titre « The Wrong Place », le groupe belge Hooverphonic sera de passage sur la scène du Trabendo à Paris le 17 février prochain pour un concert qui s’annonce des plus exaltant !

Depuis ses débuts en 1995, Hooverphonic continue d’écrire la bande originale d’un film invisible. Cultivant un son unique et immédiatement reconnaissable, le groupe aime sortir des sentiers battus, loin de l’enfermement et des étiquettes qu’on pourrait trop facilement leur coller. Ni trop poppy, ni trop psychédélique, leur musique oscille entre trip-hop sombre et rythme chaud plus orchestral. Avec toujours cette même trame d’élégance et de sensualité dans les productions.

Couronné de succès par leur tube « Mad About You », le groupe mené par Alex Callier continue de parcourir le monde avec une solide réputation live. Ne manquez pas leur prestation le 17 février au Trabendo ! L’occasion rêvée de revisiter avec eux leur répertoire foisonnant et de

découvrir leurs nouvelles compositions, toujours aussi ensorcelantes !

Concerts -> Rock

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (544m) 7 : Corentin Cariou (605m)



Contact : http://www.letrabendo.net/hooverphonic-_-2021/

Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2022-02-17T20:00:00+01:00_2022-02-17T21:30:00+01:00

Illustration officielle