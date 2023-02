Hoover III • Venin Carmin • Jen / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 13 mars 2023, Paris.

Le lundi 13 mars 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h (3€50 la pinte)

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

HOOVER III

(Space rock – Los Angeles, USA)

Voici le nouvel astéroïde space rock garage de Los Angeles ! Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Hoover III, l’ambiance est celle d’un groupe de rock spatial psychédélique entraînant, avec suffisamment de travail à double guitares pour vous percher bien haut.

Récemment, Hoover III vient d’annoncer un nouvel album « A Round of Applause », qui sortira en juillet prochain, toujours sur le label The Reverberation Appreciation Society.

Le groupe californien a déjà partagé la scène avec les Oh Sees, Kikagaku Moyo, Fuzz, ORB ou encore Acid Mothers Temple.

VENIN CARMIN

(Schwarzpop – Lyon, FR)

Biberonné à l’underground 80’s le plus total mais ne cachant pas son béguin pour la pop, Venin Carmin délivre une Coldpop, sans concession, un darkpunk sans détour, comme le feraient une Cindy Lauper dépressive et une Madonna suicidaire.

Produit de l’imaginaire déviant de Lula, Venin Carmin, s’anime sous la forme d’un duo avec la venue de Valentine aux machines.

Ne reculant devant rien, la jeune créature à deux têtes a déjà parcouru les scènes européennes (et même plus avec une tournée au Japon à leur tout débuts en 2017) et enchaîné les premières parties prestigieuses (Boy Harsher, Soft Kill, She past away, Rendez-vous, Belgrado, Frustration, Jeanne Added).

Venin Carmin, c’est un bonbon au poison terriblement addictif.

JEN

(Shoegaze – À la dérive Records – Paris, FR)

Trio originaire de Paris, JEN publie en 2020 son premier EP, “Vœu pieux” : quatre titres hésitants entre un shoegaze doux et introspectif, un noise rock violent et un post-rock DIY plus expérimental.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3PGJZlDMH https://fb.me/e/3PGJZlDMH

Hoover III • Venin Carmin • Jen / Supersonic (Free entry)