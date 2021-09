Hoorsees + Djset Belfort, 16 septembre 2021, Belfort.

Hoorsees + Djset 2021-09-16 19:00:00 – 2021-09-16

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort

EUR HOORSEES

Les Spacemen 3 avaient leur “Taking Drugs to Make Music to Take Drugs To”. Le premier album éponyme d’Hoorsees aurait lui très bien pu s’intituler “Being sad to make music for being sad to”. Pendant ces temps plus qu’incertains durant lesquels vous passez plus de temps à vous morfondre dans votre chambre qu’à faire quoi que ce soit d’un tant soit peu productif, le quartet Parisien apparaît comme le bon cheval sur lequel miser.

communication@poudriere.com +33 3 84 58 11 77 http://poudriere.com/

HOORSEES

