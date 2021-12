HOORSEES 6Mic, 5 mars 2022, Aix-en-Provence.

HOORSEES

6Mic, le samedi 5 mars 2022 à 20:30

Les Spacemen 3 avaient leur "Taking Drugs to Make Music to Take Drugs To". Le premier album éponyme d'Hoorsees aurait lui très bien pu s'intituler "Being sad to make music for being sad to". Pendant ces temps plus qu'incertains durant lesquels vous passez plus de temps à vous morfondre dans votre chambre qu'à faire quoi que ce soit d'un tant soit peu productif, le quartet Parisien apparaît comme le bon cheval sur lequel miser. Enregistré en mid-fi, ce qui correspond totalement au son du groupe, Hoorsees confirme toutes les promesses que laissait entrevoir Major League Of Pain, leur précédent EP.

6€ en pré-vente / 8€ sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T23:00:00