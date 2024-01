Et si on dansait Salle des Fêtes Hontanx, dimanche 11 février 2024.

Et si on dansait Salle des Fêtes Hontanx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11

Pour leur premier rendez-vous, la toute nouvelle association « Hontanx – Les Eaux Vives (HLEV) vous invite à une après-midi dansante animée par LES PLEIADES.

Boissons et crêpes en vente sur place

EUR.

Salle des Fêtes Route du Pont des Nasses

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine hontanx.landes@gmail.com



