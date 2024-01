Soirée terroir landais L’éTable de Marquestau Hontanx, vendredi 26 janvier 2024.

Soirée terroir landais L’éTable de Marquestau Hontanx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26

Préparez-vous pour une soirée inoubliable au Domaine Marquestau où vous pourrez combiner une expérience culinaire landaise exceptionnelle avec un concert de Lilou.

Les places sont limitées pour cette soirée terroir et concert. Assurez-vous de réserver votre place pour ne pas manquer cet événement !

Préparez-vous pour une soirée inoubliable au Domaine Marquestau où vous pourrez combiner une expérience culinaire landaise exceptionnelle avec un concert de Lilou et son papa Fabien qui, après un tour du monde musical riche en émotions, reviennent dans leurs Landes natales et offriront un concert privé mémorable.

Les places sont limitées pour cette soirée terroir et concert. Assurez-vous de réserver votre place pour ne pas manquer cet événement inédit.

EUR.

L’éTable de Marquestau 1095 route de Marquestau

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’événement Soirée terroir landais Hontanx a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Landes d’Armagnac