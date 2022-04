HONORER LES 4 ÉLÉMENTS POUR ACCÉDER AU 5ÈME, 26 mai 2022, .

HONORER LES 4 ÉLÉMENTS POUR ACCÉDER AU 5ÈME

2022-05-26 – 2022-05-26

Se connecter à soi pour mieux rencontrer les autres

En honorant les 4 éléments (Eau, Air, Terre, Feu) et en y associant les chevaux, nous retournons à la source du vivant.

La nature est là, pleine, entière, vibrante; en permanence à notre portée.

Respirer Goûter Sentir Toucher

Ce stage est une invitation à sortir des schémas enfermants, à retrouver notre liberté de penser, à agir par nous mêmes; pour nous et pour le vivant.



Stage 4 jours

Prendre un temps pour soi, se poser, déconnecter c’est s’offrir l’opportunité de se reconnecter à son être profond, de ressentir les bienfaits de la sérénité.

alentir la course, reprendre son souffle, prendre du recul et peut-être vivre ensuite autrement, voilà ce que je propose dans ce stage.

Le cheval est le lien entre le ciel et la terre dans beaucoup de civilisations.Il nous connecte aux éléments. Incapable de juger, d’avoir de mauvaises intentions, il nous accueille tel que nous sommes, êtres sensibles, et ouvre simplement la relation de coeur à coeur.

Je t’accueille chez moi une grande maison avec piscine et spa. Alors si le coeur t’en dit embarque dans l’aventure.

Programme

Jour 1: Le Feu

Ouverture du cercle _ Totem des 4 directions

Comte de la création des chevaux

Dépot des intentions

Purification à la sauge des chevaux et des humains

Sens exploré : l’odorat

Qi Gong – centre d’énergie Chi

Mener le cheval à la longe en éclairant le chemin

Cercle de parole

Pause médiane

Comte Amérindien

Exercice parcours cheval guidé en aveugle

Jour 2 : L’eau

Ancrage – Ouverture des Coeurs

Rando des chevaux à la mer – baignade ou longe cote

Sens exploré: le goût

Cercle de parole

Watsu en piscine ou Spa

Jour 3 : L’Air

Sens: la vue

Comte de l’aiglon et le rêve d’Icare

Yoga du son: les voyelles au milieu des chevaux

Exercice en liberté avec les chevaux (les différents langages)

Jour 4 : La terre

Ouverture de la journée

Modelage en argile

Sens:le touché subtile

Pause déjeuner

Massage chevaux ou apposition des mains – chakras des chevaux

Partage du Message du peuple des chevaux

Cercle de parole

Clôture du cercle

Le programme est indicatif car nous laisserons la place à ce qui adviendra au cours du stage.

Modalités pratiques

Dates et horaires : Stage à Saint Brevin les Pins (44250) : Jeudi 26 Mai 9h au Dimanche 29 Mai 16h

Prix ​​du stage : 490 € ( acompte 30% par virement)

Repas et collation 20 €/jour.

Possibilité Hébergement 40 € / nuit en chambre individuelle sur place.

Lieu : Saint Brévin les Pins

Participants : 7 personnes grand maximum (adultes).

Stage intégralement remboursé si impossible à organiser.

Matériel; vêtements souples, chauds et confortables pour le travail en salle, vêtements d’extérieur chauds et confortables et chaussures de randonnée ou d’équitation

Le dossier d’inscription comprend toutes les clauses contractuelles et engagements respectifs.

Josiane: 06 47 01 08 09 josiane.bellanger44@outlook.com

dernière mise à jour : 2022-04-22 par