Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou, le mardi 8 mars à 20:00

Elles s’appellent Jeanne la Lionne, Calamity Jane, Isabelle la Réfractaire, Lady Montagu, la Dame de Digne, Olympe de Gouge, la Petite Fille de l’Arctique,… Leur point commun : une soif insoutenable d’aventure et de s’imposer dans la société ! En crinoline ou en pantalon, elles ont parcouru le monde en bousculant les codes de l’exploration et des droits, jusque-là réservés aux hommes. À bout de bras, elles ont porté leur féminité sur terre et dans les airs, dans les sphères polaires, les mers et les déserts. Exquises ou acariâtres, bienveillantes ou impitoyables, ces pionnières de la liberté sont allées jusqu’au bout de leurs rêves. Écoutez les exploits de ces femmes dans une lecture insolite accompagnée de musique, au goût de voyage et de passion, et embarquez dans un monde inattendu.

Sur inscription, gratuit

Lectures de portraits de femmes à travers les âges, intermèdes musicaux, par Mélody, conteuse

Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou 12 rue de chateaugiron nouvoitou Nouvoitou La Lande Jarcin Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T21:00:00