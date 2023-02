Honneur au Jazz ! Salle de la Vigie Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Honneur au Jazz ! Salle de la Vigie, 11 mars 2023, Saint-Briac-sur-Mer
Rue de Pleurtuit Salle de la Vigie

2023-03-11 – 2023-03-11

Salle de la Vigie Rue de Pleurtuit

Saint-Briac-sur-Mer

Ille-et-Vilaine Saint-Briac-sur-Mer Concert Lecture. Musiques Rive Gauche a invité le jeune virtuose malgache Hafaliana Andriamisandrata, professeur de piano à Versailles, à venir jouer à l’orgue mobile des improvisations sur des airs de jazz, entre les lectures à voix haute choisies et assurées par les huit membres du groupe Délires de lire. Ceux-ci offrent amicalement leur concours. Au programme : des extraits de textes portant sur l’évocation du jazz, de ses sources, de son ambiance et de quelques-uns des plus grands jazzmen. De l’émotion, de la fantaisie, de l’humour et de la musique en harmonie. Tarif unique : 10 Euros. Billets en vente sur place. Musiques rive gauche Salle de la Vigie Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer

Détails
Lieu Saint-Briac-sur-Mer
Adresse Salle de la Vigie Rue de Pleurtuit
Ville Saint-Briac-sur-Mer
Departement Ille-et-Vilaine

