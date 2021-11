Paris La Gaîté Lyrique île de France, Paris Honne @ la Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Honne @ la Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique, 11 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 11 mars 2022

de 19h30 à 22h

Welcome Honne ! Le groupe londonien s’arrête dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique en mars 2022 ! C’est le label Super Recordings, grand ausculteur de la nuit londonienne et de ses spasmes (on lui doit notamment AlunaGeorge) qui a déniché ce duo aux allures de gravure de mode pour boutique très chère de l’East End londonien (peut-être un magasin de vélos pliants, ou de sweat-shirts en laine de rat musqué). Mais qu’importe le flacon : il y a ici ivresse, dans cette soul moderne et capiteuse, qui rappelle Franck Ocean dans ses moments les plus vulnérables. Musique de nuit, qui sent le sexe et le bourbon, introduite – jusqu’au cliché – par la voix profonde d’un DJ américain. Après lui, le déluge sous les draps de soie. JD Beauvallet – ©Les Inrocks Concerts -> Électronique La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

2022-03-11T19:30:00+01:00_2022-03-11T22:00:00+01:00

