HONKY NIGHT #2 : PARIS LONESTAR CLUB + CHRIS THEPS L'international Paris

HONKY NIGHT #2 : PARIS LONESTAR CLUB + CHRIS THEPS L’international, 7 janvier 2023, Paris. Le samedi 07 janvier 2023

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 8 EUR

L’International Paris & Tsc Records présentent… Paris Lonestar Club (Country, Paris, Fr) Fort du succès de sa première édition au NoPi le 8 décembre dernier, PARIS LONESTAR CLUB revient vous chanter les plus grands tubes Outlaw Country (Merle Haggard, Waylon Jennings, Emmylou Harris, Billy Joe Shaver, …) le 7 janvier à l’International pour la deuxième édition des HONKY NIGHTS. Ramenez vos santiags et tous vos potes, ça va être la fête absolue !!! Chris Steps (Paris-Rock’n Roll) Chris Steps ex Géronimo (BMG) viens mettre son fluide Rock comme dans son dernier doc de canal + + Dj set John the Great ⭐ En partenariat avec : Manic Depression Records Agendark Tohu Bohu VL Tormentor Radio Show (Radio Libertaire) Indezine Fréquence Guasch IDFM L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/2mVawUeVO https://fb.me/e/2mVawUeVO

