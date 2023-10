Halloween : Chasse aux citrouilles ! Honfleur Normandy Outlet Honfleur, 31 octobre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Pour Halloween, Le Village des Marques organise une grande chasse aux citrouilles !

Rendez-vous à l’accueil du village des marques, situé derrière la boutique Levi’s.

Activité réservée aux enfants..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 18:30:00. .

Honfleur Normandy Outlet

Honfleur 14600 Calvados Normandie



For Halloween, Le Village des Marques is organizing a pumpkin hunt!

Meet at the Village des Marques reception area, behind the Levi?s boutique.

For children only.

Con motivo de Halloween, el Outlet Village organiza una caza de calabazas

Cita en la recepción del Village des Marques, detrás de la tienda Levi’s.

Sólo para niños.

Zu Halloween veranstaltet das Markendorf eine große Kürbisjagd!

Treffpunkt ist der Empfang des Markendorfs, der sich hinter der Levi?s-Boutique befindet.

Diese Aktivität ist nur für Kinder.

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité