Calvados . A la Ferme Saint-Siméon. Vous serez forcement conquis par notre belle calèche à demeure toute l’année et par ces deux magnifiques percherons dirigés par notre maître cavalier Benoît Farain. Tarifs :

Forfait Promenade en calèche : 60 €/ 30mn (4 personnes maximum) Horaires :

le matin : 10h – 10h45 – 11h30

l’après-midi : 15h – 15h45 – 16h30 – 17h15 – 18h Tarifs :

Forfait Promenade en calèche : 90 €/ 45mn (4 personnes maximum)

Tea Time : 12 €/ personne ** Horaires :

le matin : 10h – 11h

Collection Saint Siméon

