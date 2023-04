Estuaire d’en Rire – Pierre Thévenoux Greniers à Sel, 23 septembre 2023, Honfleur.

PIERRE THEVENOUX est marrant Normalement…

Après être passé par le Jamel Comedy Club et s’être rodé sur les scènes parisiennes, Pierre vous propose 1 heure de stand-up grinçant et efficace.

Venez le voir, Il vous parlera tout aussi bien de lui, du monde, de Dieu, des pigeons et de plein d’autres trucs qui ont l’air chiants mais qui sont bien en vrai (pour info, c’est Pierre qui écrit ce résumé mais il met «il» pour faire genre il a une équipe avec lui).

Inclus pour l’achat d’un billet : 3 astuces pour pas vraiment mourir (j’ai pas mieux comme argument commercial).

Première partie : Amandine Lourdel

Cette année nous sommes très heureux d’accueillir une nouvelle filleule dans la famille du festival « Estuaire d’en rire » : AMANDINE LOURDEL

Quand j’étais petite je rêvais d’être une héroïne de Virginie Despentes. Alors j’ai essayé mais je me suis rendu compte que ça faisait mal à la tête.

C’est moi ou tout le monde a un avis sur tout ?

Le seul avis que j’ai, est que les gens ont bien trop d’avis sur tout.

Comment faire pour trouver sa place dans un monde en déconstruction quand on est encore en chantier ?

Comment se sentir légitime d’être quand on ne pratique aucun loisir créatifs?

Est-ce qu’ avoir beaucoup bu augmente les chances d’avoir un enfant né avec le nez au milieu du front ?

Est-ce que c’est bizarre à 30 ans passés de ne pas réussir à faire la différence entre la sensation de soif et la sensation de faim ? Entre une personne qui nous fait peur et une personne qui nous plait ?

Chroniques des mœurs et de l’absurdité de nos existences. Amandine frôle l’insolence sans jamais s’y arrêter, caresse le trash sans y toucher et hume le tragicomique sans le respirer..

2023-09-23 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-23 . .

Greniers à Sel Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



WOK’N WOLL

These two classically trained musicians are coming to France to present their new recital.

Their artistic research laboratory has naturally led them in a new direction: collecting different musical cultures, keeping only the essential and bringing them together in the manner of a wok (the wok’n’woll) in a kind of artistic performance worthy of great composers such as Bach, Tchaikovsky, or even Chico before he left the Gipsy Kings. Despite their fame, they are looking for an impresario who will trust them, curiously they still haven’t found one… The strength of this hilarious duo lies precisely in the absolute mastery of their instrument and in the very singular choices of their songs! A real antidote to the gloom!

Delirium Musicalia

The violinist, a vocal polymorph, and his pianist sidekick, with an irresistible comic verve, take you into their different musical worlds, at a frantic pace, with humor and madness. A melodious and hilarious cartoon where the absurdity is matched only by virtuosity. A pinch of ACDC, a dash of Stevie Wonder and a zest of Rolling Stones, all mixed in a musical wok with a Bach and Tchaikovsky sauce and you get Wok’n woll…

And in 1st part

VICTORIA PIANASSO

A not so simple course. After 5 years in business school, including a year in Buenos Aires and a year in New York, Victoria decided to leave the corporate world to devote herself fully to theater. She enrolled in the School of One Man Show in 2018 in which she took classes for two years. She then writes her show « Reste Simple » mixing standup, sketches and songs, and directed by Yohann Lavéant. « Reste simple » is born in October 2020. At the same time, she performs her « chansons retournées », musical parodies on the radio in the weekly show « C’est Meilleur à Plusieurs » on Vivre FM.

For this first show, Victoria Pianasso sees things in a big way. She proposes an American-style show with a budget of a fair. She wants to reach perfection but doesn’t know how much is 8×9. She tries the standup by interpreting characters instead. She covers famous melodies with unknown lyrics.

What is it about? She was told « Stay Simple », she didn’t succeed.

PIERRE THEVENOUX es normalmente gracioso?

Después de haber pasado por el Jamel Comedy Club y haber irrumpido en los escenarios parisinos, Pierre le ofrece 1 hora de stand-up chirriante y eficaz.

Venga a verle, hablará de sí mismo, del mundo, de Dios, de las palomas y de muchas otras cosas que parecen aburridas pero que son realmente buenas (que conste que Pierre está escribiendo este resumen pero utiliza el « él » para que parezca que tiene un equipo con él).

Incluido por la compra de la entrada: 3 consejos para no morir de verdad (no se me ocurre mejor argumento comercial).

Actuación de apertura: Amandine Lourdel

Este año estamos muy contentos de dar la bienvenida a una nueva ahijada a la familia del festival Estuaire d’en rire: AMANDINE LOURDEL

Cuando era pequeña soñaba con ser una heroína de Virginie Despentes. Lo intenté, pero me di cuenta de que era un quebradero de cabeza.

¿Soy yo o todo el mundo tiene una opinión sobre todo?

La única opinión que tengo es que la gente tiene demasiadas opiniones sobre todo.

¿Cómo encontrar tu lugar en un mundo en deconstrucción cuando aún estás en ciernes?

¿Cómo sentirse legítimo cuando no se practica ninguna afición creativa?

¿Beber mucho aumenta las posibilidades de tener un hijo que nazca con la nariz en medio de la frente?

¿Es raro cuando tienes 30 años y no sabes distinguir entre sentir sed y sentir hambre? ¿Entre una persona que nos da miedo y otra que nos cae bien?

Una crónica de lo absurdo de nuestras vidas. Amandine roza la insolencia sin detenerse nunca, acaricia la basura sin tocarla y huele lo tragicómico sin respirarlo.

PIERRE THEVENOUX ist normal lustig?

Nachdem er im Jamel Comedy Club aufgetreten ist und sich auf den Pariser Bühnen bewährt hat, bietet Ihnen Pierre eine Stunde lang eine grinsende und effiziente Stand-up Show.

Kommen Sie zu ihm, er wird über sich, die Welt, Gott, Tauben und viele andere Dinge reden, die langweilig klingen, aber in Wirklichkeit gut sind (zur Information: Pierre schreibt diese Zusammenfassung selbst, aber er benutzt « er », um so zu tun, als hätte er ein Team dabei).

Beim Kauf eines Tickets inbegriffen: 3 Tipps, um nicht wirklich zu sterben (ich habe kein besseres Verkaufsargument).

Erster Teil: Amandine Lourdel

Dieses Jahr freuen wir uns sehr, ein neues Patenkind in der Familie des Festivals « Estuaire d’en rire » begrüßen zu dürfen: AMANDINE LOURDEL

Als ich klein war, träumte ich davon, eine Heldin von Virginie Despentes zu sein. Also habe ich es versucht, aber ich habe gemerkt, dass es Kopfschmerzen bereitet.

Geht es nur mir so, oder hat jeder zu allem eine Meinung?

Die einzige Meinung, die ich habe, ist, dass die Leute zu viele Meinungen zu allem haben.

Wie soll man seinen Platz in einer Welt finden, die sich im Umbruch befindet, wenn man selbst noch im Bau ist?

Wie kann man sich berechtigt fühlen zu sein, wenn man keine kreativen Hobbys hat?

Ist es wahrscheinlicher, dass ein Kind mit einer Nase in der Mitte der Stirn geboren wird, wenn man viel trinkt?

Ist es seltsam, wenn man mit über 30 Jahren nicht mehr zwischen Durst und Hunger unterscheiden kann? Zwischen einer Person, die uns Angst macht, und einer Person, die uns gefällt?

Eine Chronik der Mauern und der Absurdität unserer Existenz. Amandine streift die Frechheit, ohne sich jemals an ihr aufzuhalten, streichelt den Trash, ohne ihn zu berühren, und riecht die Tragikomik, ohne sie einzuatmen.

