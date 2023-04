Estuaire d’en Rire – Laura Felpin « Ca passe » Greniers à Sel, 21 septembre 2023, Honfleur.

De Laura Felpin et Cédric Salaun Mise en scène Nicolas Vital

Avec Laura Felpin

Laura Felpin passe des écrans à la scène pour présenter son spectacle, véritable

remède à la grisaille. Elle s’est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de

personnages interprétés avec justesse et originalité dans de courtes vidéos. Elle a ensuite présenté la météo dans « Quotidien » puis s’est tournée vers le cinéma. Aujourd’hui, nous retrouvons Laura Felpin avec son 1er spectacle, qui est d’ores et déjà une réussite. « Ça passe » est un one-woman-show ciselé, dans lequel elle interprète de savoureux sketchs à personnages aussi facilement que d’autres enfileraient une seconde peau. Elle jongle entre les âges, les origines, les sexes, les tempéraments pour faire découvrir son petit monde.

Le public est conquis et les rires se succèdent en cascade, à découvrir absolument !.

2023-09-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-21 . .

Greniers à Sel Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



By Laura Felpin and Cédric Salaun Directed by Nicolas Vital

With Laura Felpin

Laura Felpin goes from the screens to the stage to present her show, a real

remedy to the greyness. She became known on social networks thanks to her gallery of characters

characters interpreted with accuracy and originality in short videos. She then presented the weather in « Quotidien » and then turned to the cinema. Today, we find Laura Felpin with her first show, which is already a success. « Ça passe » is a chiseled one-woman show, in which she interprets delicious character sketches as easily as others would put on a second skin. She juggles ages, origins, genders, temperaments to make discover her little world.

The public is conquered and the laughter follows in cascade, to discover absolutely!

De Laura Felpin y Cédric Salaun Dirigida por Nicolas Vital

Con Laura Felpin

Laura Felpin pasa de la pantalla al escenario para presentar su espectáculo, un verdadero remedio para

remedio contra la grisura. Se dio a conocer en las redes sociales gracias a su galería de personajes

se dio a conocer en las redes sociales gracias a su galería de personajes interpretados con precisión y originalidad en vídeos cortos. Después presentó la previsión meteorológica en « Quotidien » y luego se pasó al cine. Hoy, encontramos a Laura Felpin con su primer espectáculo, que ya es un éxito. « Ça passe » es un cincelado espectáculo unipersonal en el que interpreta deliciosos sketches de personajes con la misma facilidad con la que otros se pondrían una segunda piel. Hace malabarismos con edades, orígenes, géneros y temperamentos para mostrar su pequeño mundo.

Se gana al público y las carcajadas caen en cascada, ¡no hay que perdérselo!

Von Laura Felpin und Cédric Salaun Regie Nicolas Vital

Mit Laura Felpin

Laura Felpin wechselt von den Bildschirmen auf die Bühne, um ihre Show zu präsentieren, ein echtes

heilmittel gegen das Grau. Sie wurde in den sozialen Netzwerken bekannt durch ihre Galerie von

charakteren, die sie in kurzen Videos treffend und originell darstellte. Später moderierte sie das Wetter in « Quotidien » und wandte sich dann dem Film zu. Heute treffen wir Laura Felpin mit ihrer ersten Show wieder, die bereits ein Erfolg ist. « Es geht weiter » ist eine ausgefeilte One-Woman-Show, in der sie köstliche Sketche mit Charakteren spielt, die so einfach sind, wie andere eine zweite Haut anziehen würden. Sie jongliert zwischen den Altersgruppen, der Herkunft, den Geschlechtern und den Temperamenten, um ihre kleine Welt zu zeigen.

Das Publikum ist begeistert und die Lacher folgen in Kaskaden aufeinander, unbedingt entdecken!

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité