Estuaire d’en Rire – Alexis Le Rossignol Greniers à Sel, 19 septembre 2023, Honfleur.

De et avec Alexis Le Rossignol

Bienvenue dans l’univers décalé d’un type qui raconte bien les histoires. Et le pire, c’est que tout est vrai (même les cochons…) !

Alexis Le Rossignol est un peu à part, un peu singulier, un peu naïf aussi. Il a cru des choses improbables, a vécu des histoires à dormir debout et a longtemps cherché sa voie.

Alexis, c’est ce copain qui subit la vie mais qui s’en sort toujours. L’air de rien, derrière sa nonchalance et son air désabusé, ses textes sont truffés de petites trouvailles et de références à la vie moderne, à ses excès et ses travers.

Alexis Le Rossignol, chroniqueur sur France Inter, dans l’émission La Bande Originale animée par Nagui, est de ceux-là. De ces gens qui nous font rire parce qu’ils ont le don d’être à côté de la plaque.

Première partie :

Amandine Lourdel

Cette année nous sommes très heureux d’accueillir une nouvelle filleule dans la famille du festival « Estuaire d’en rire » : AMANDINE LOURDEL

Quand j’étais petite je rêvais d’être une héroïne de Virginie Despentes. Alors j’ai essayé mais je me suis rendu compte que ça faisait mal à la tête.

C’est moi ou tout le monde a un avis sur tout ?

Le seul avis que j’ai, est que les gens ont bien trop d’avis sur tout.

Comment faire pour trouver sa place dans un monde en déconstruction quand on est encore en chantier ?

Comment se sentir légitime d’être quand on ne pratique aucun loisir créatifs?

Est-ce qu’ avoir beaucoup bu augmente les chances d’avoir un enfant né avec le nez au milieu du front ?

Est-ce que c’est bizarre à 30 ans passés de ne pas réussir à faire la différence entre la sensation de soif et la sensation de faim ? Entre une personne qui nous fait peur et une personne qui nous plait ?

Chroniques des mœurs et de l’absurdité de nos existences. Amandine frôle l’insolence sans jamais s’y arrêter, caresse le trash sans y toucher et hume le tragicomique sans le respirer.

Le saviez-vous ?

Prix coup de cœur du Jury festival de Cavaillon

Prix nouveau talent humour SACD au Printemps du rire

Grand prix du jury au festival des Humoristes de Tournon-sur-Rhône.

Et pleins d’autres….

Lieu : Aux Greniers à Sel, Honfleur.

2023-09-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-19 . .

Greniers à Sel Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



By and with Alexis Le Rossignol

Welcome to the offbeat universe of a guy who tells stories well. And the worst thing is that everything is true (even the pigs…)!

Alexis Le Rossignol is a bit different, a bit singular, a bit naive too. He has believed improbable things, has lived stories and has long sought his way.

Alexis is a friend who suffers from life but who always gets out of it. Behind his nonchalance and his disillusioned air, his texts are full of little tricks and references to modern life, its excesses and shortcomings.

Alexis Le Rossignol, a columnist on France Inter, in the program La Bande Originale hosted by Nagui, is one of them. Of these people who make us laugh because they have the gift of being beside the point.

First part :

Amandine Lourdel

This year we are very happy to welcome a new goddaughter in the family of the festival « Estuaire d?en rire »: AMANDINE LOURDEL

When I was little I dreamed of being a Virginie Despentes heroine. So I tried it, but I realized that it hurt my head.

Is it me or does everyone have an opinion on everything?

The only opinion I have is that people have too many opinions about everything.

How to find one’s place in a world in deconstruction when one is still in construction?

How to feel legitimate when you don’t practice any creative hobby?

Does drinking a lot increase the chances of having a child born with a nose in the middle of the forehead?

Is it weird at 30 years old not to be able to distinguish between the sensation of thirst and the sensation of hunger? Between a person who scares us and a person we like?

A chronicle of the absurdity of our lives. Amandine brushes up against insolence without ever stopping, caresses the trash without touching it and smells the tragicomic without breathing it.

Did you know that?

Jury’s favorite prize at the Cavaillon festival

New talent prize from SACD humor at the Printemps du rire

Grand prize of the jury at the festival of Humorists of Tournon-sur-Rhône.

And many others?.

Place : Aux Greniers à Sel, Honfleur

Por y con Alexis Le Rossignol

Bienvenidos al mundo insólito de un tipo que cuenta bien las historias. Y lo peor es que todo es verdad (¡hasta los cerdos…)!

Alexis Le Rossignol es un poco outsider, un poco atípico, un poco ingenuo también. Ha creído cosas inverosímiles, ha vivido historias imposibles de creer y lleva mucho tiempo buscando su camino.

Alexis es un amigo que sufre la vida pero que siempre sale de ella. Detrás de su despreocupación y su aire desilusionado, sus textos están llenos de pequeños trucos y referencias a la vida moderna, sus excesos y sus defectos.

Alexis Le Rossignol, columnista en France Inter, en el programa La Bande Originale presentado por Nagui, es uno de ellos. Es una de esas personas que nos hacen reír porque tienen el don de estar fuera de lugar.

Primera parte :

Amandine Lourdel

Este año estamos muy contentos de dar la bienvenida a una nueva ahijada a la familia del festival « Estuaire d’en rire »: AMANDINE LOURDEL

Cuando era pequeña soñaba con ser una heroína de Virginie Despentes. Lo intenté, pero me di cuenta de que era un quebradero de cabeza.

¿Soy yo o todo el mundo tiene una opinión sobre todo?

La única opinión que tengo es que la gente tiene demasiadas opiniones sobre todo.

¿Cómo encontrar tu lugar en un mundo en deconstrucción cuando aún estás en ciernes?

¿Cómo sentirse legítimo cuando no se practica ninguna afición creativa?

¿Beber mucho aumenta las posibilidades de tener un hijo que nazca con la nariz en medio de la frente?

¿Es raro cuando tienes 30 años y no sabes distinguir entre sentir sed y sentir hambre? ¿Entre una persona que nos da miedo y otra que nos cae bien?

Una crónica de lo absurdo de nuestras vidas. Amandine roza la insolencia sin detenerse nunca, acaricia la basura sin tocarla y huele lo tragicómico sin respirarlo.

¿Sabía usted que?

Prix coup de cœur du Jury festival de Cavaillon

Premio SACD Nuevos Talentos del Humor en el Printemps du rire

Grand prix du jury en el festival des Humoristes de Tournon-sur-Rhône.

¿Y muchos más?

Lugar: Aux Greniers à Sel, Honfleur

Von und mit Alexis Le Rossignol

Willkommen in der schrägen Welt eines Mannes, der Geschichten gut erzählt. Und das Schlimmste ist, dass alles wahr ist (sogar die Schweine …)!

Alexis Le Rossignol ist ein bisschen anders, ein bisschen eigenwillig, ein bisschen naiv auch. Er hat unwahrscheinliche Dinge geglaubt, unzählige Geschichten erlebt und lange nach seinem Weg gesucht.

Alexis ist ein Freund, der unter dem Leben leidet, aber immer wieder davonkommt. Hinter seiner Nonchalance und seinem desillusionierten Blick sind seine Texte voller kleiner Einfälle und Anspielungen auf das moderne Leben, seine Auswüchse und seine Schwächen.

Alexis Le Rossignol, Kolumnist auf France Inter in der von Nagui moderierten Sendung La Bande Originale, ist einer von ihnen. Er ist einer dieser Menschen, die uns zum Lachen bringen, weil sie die Gabe haben, sich selbst zu übertreffen.

Erster Teil :

Amandine Lourdel

Dieses Jahr freuen wir uns sehr, ein neues Patenkind in der Familie des Festivals « Estuaire d’en rire » begrüßen zu dürfen: AMANDINE LOURDEL

Als ich klein war, träumte ich davon, eine Heldin von Virginie Despentes zu sein. Also habe ich es versucht, aber ich habe gemerkt, dass es Kopfschmerzen bereitet.

Geht es nur mir so, oder hat jeder zu allem eine Meinung?

Die einzige Meinung, die ich habe, ist, dass die Leute zu viele Meinungen zu allem haben.

Wie soll man seinen Platz in einer Welt finden, die sich im Umbruch befindet, wenn man selbst noch im Bau ist?

Wie kann man sich berechtigt fühlen zu sein, wenn man keine kreativen Hobbys hat?

Ist es wahrscheinlicher, dass ein Kind mit einer Nase in der Mitte der Stirn geboren wird, wenn man viel trinkt?

Ist es seltsam, wenn man mit über 30 Jahren nicht mehr zwischen Durst und Hunger unterscheiden kann? Zwischen einer Person, die uns Angst macht, und einer Person, die uns gefällt?

Eine Chronik der Mauern und der Absurdität unserer Existenz. Amandine streift die Frechheit, ohne sich je an ihr aufzuhalten, streichelt den Trash, ohne ihn zu berühren, und riecht das Tragikomische, ohne es einzuatmen.

Wussten Sie schon?

Preis Coup de c?ur der Jury beim Festival von Cavaillon

Prix nouveau talent humour SACD au Printemps du rire (Preis für neue Talente im Bereich Humor)

Großer Preis der Jury beim Festival der Humoristen in Tournon-sur-Rhône.

Und viele andere?

Ort: Aux Greniers à Sel, Honfleur

