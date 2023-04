Forum des Associations de Honfleur Complexe Marcel Pinel, 2 septembre 2023, Honfleur.

Le traditionnel Forum des Associations de Honfleur vous présentera une vingtaine d’associations sportives ; certaines feront des démonstrations (baseball, rugby…).

Rdv à la Halle des Sports du Complexe Marcel Pinel à Equemauville..

2023-09-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-02 17:00:00. .

Complexe Marcel Pinel Le Nouveau Monde

Honfleur 14600 Calvados Normandie



The traditional Forum des Associations of Honfleur will present you about twenty sports associations; some will make demonstrations (baseball, rugby…).

Meeting point at the Sports Hall of the Marcel Pinel Complex in Equemauville.

El tradicional Forum des Associations de Honfleur presentará una veintena de asociaciones deportivas; algunas harán demostraciones (béisbol, rugby…).

Punto de encuentro en el Polideportivo del Complejo Marcel Pinel de Equemauville.

Das traditionelle Forum des Associations in Honfleur wird Ihnen rund 20 Sportvereine vorstellen; einige werden Vorführungen machen (Baseball, Rugby…).

Treffpunkt ist die Sporthalle des Complexe Marcel Pinel in Equemauville.

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité