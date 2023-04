Théâtre « La belle hélène » par Vociharmonie Rue de la Ville, 26 août 2023, Honfleur.

Depuis 2017, VociHarmonie, groupe lyrique parisien sous la direction de Danièle Gàlvez-Vallejo, présente, chaque année, un concert à Honfleur suite à un stage de chant choral d’une semaine s’adressant à des choristes amateurs de très bon niveau. Les rôles solistes principaux sont attribués à des professionnels.

« Je suis l’époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas! » qui n’a jamais fredonné ce tube d’Offenbach ? « La Belle Hélène », créée en décembre 1864, est un véritable triomphe et s’est depuis imposée, avec les contes d’Hoffmann, comme son œuvre la plus populaire.

Le livret est fondé sur la légende grecque de l’enlèvement d’Hélène par les berger Pâris, à l’origine de la Guerre de Trois. Parodie délirante de l’Antiquité, critique féroce de la société du Second Empire, Offenbach prend toutes les libertés pour peindre des personnages hauts en couleurs. Au-delà d’un argument rempli rempli d’humour et de traits d’esprit, la musique s’impose, allant de la légèreté au lyrisme..

2023-08-26 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-26 . .

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Tempered keyboard Programmation Erik Satie Music School, Crescendo association. Show in connection with the pedagogical project « Lutherie sauvage » of the Samuel de Champlain elementary school.

What is « Lutherie sauvage »? It is the detour of everyday objects, the recycling of waste materials for musical purposes… In this show, a selection of compositions and well arranged covers honors the improbable meeting between wild lutherie and piano harmony. Day dream interpreted with a scoutophone, a sonata for a tin can, a ragtime for a two-tone claxon, a blues for irons, three little musical notes on a disposable Bic razor, a four-tone musical chair, a waltz with a bottle phone, Louis Armstrong on a tub of Maes Pils, the Duracell rabbit for a Salsa Boliviana, and that’s only the beginning… A great moment of musical, whimsical, and poetic pleasure. Here is a great DIY, in the noble sense of the term. One leaves it full of good ideas and irresistible desire to make the world resound..

Place : Honfleur – Grand grenier à sel

Desde 2017, VociHarmonie, grupo parisino de ópera dirigido por Danièle Gàlvez-Vallejo, presenta un concierto anual en Honfleur tras un curso de canto coral de una semana para cantantes aficionados de muy alto nivel. Los principales papeles solistas se asignan a profesionales.

« ¡Soy el esposo de la Reina, el piojo de la Reina, el piojo de la Reina, el Rey Menelao! » ¿Quién no ha tarareado alguna vez este éxito de Offenbach? La Belle Hélène », estrenada en diciembre de 1864, fue un auténtico triunfo y desde entonces se ha convertido, junto con los Cuentos de Hoffmann, en su obra más popular.

El libreto se basa en la leyenda griega del rapto de Helena por el pastor Pâris, que dio lugar a la Guerra de los Tres. La delirante parodia que Offenbach hace de la Antigüedad y su feroz crítica de la sociedad del Segundo Imperio se toman todas las libertades para retratar personajes pintorescos. Más allá del argumento, lleno de humor e ingenio, destaca la música, que oscila entre la ligereza y el lirismo.

Seit 2017 präsentiert VociHarmonie, eine Pariser Operngruppe unter der Leitung von Danièle Gàlvez-Vallejo, jedes Jahr ein Konzert in Honfleur, das auf einen einwöchigen Chorkurs folgt, der sich an Amateurchorsänger mit sehr gutem Niveau richtet. Die solistischen Hauptrollen werden mit Profis besetzt.

« Ich bin der Gatte der Königin, Läuse der Königin, Läuse der Königin, König Menelaos » – wer hat diesen Hit von Offenbach nicht schon einmal gesummt? Die im Dezember 1864 uraufgeführte Oper « La Belle Hélène » wurde ein wahrer Triumph und ist seitdem neben Hoffmanns Erzählungen sein beliebtestes Werk.

Das Libretto basiert auf der griechischen Sage von der Entführung Helenas durch den Hirten Paris, die den Dreikrieg auslöste. Als irrwitzige Parodie auf die Antike und heftige Kritik an der Gesellschaft des Zweiten Kaiserreichs nimmt sich Offenbach alle Freiheiten, um seine farbenfrohen Charaktere zu zeichnen. Über ein mit Humor und Witz gefülltes Argument hinaus setzt sich die Musik durch, die von leichtfüßig bis lyrisch reicht.

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité