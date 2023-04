Théâtre « La belle hélène » par La compagnie du Graal Rue de la Ville, 19 juillet 2023, Honfleur.

Son et lumière comique d’après J. Offenbach. Adaptation théâtrale non chantée. Une comédie joyeuse et tourbillonnante – où l’on croise Offenbach lui-même et Toulouse-Lautrec-, à la fois revue endiablée et comédie découvrant les coulisses d’un théâtre du XIXème.

« La Belle Hélène » est transposée au Moulin Rouge : la salle vient de fermer et cherche un spectacle pour se relancer. Zidler, le Directeur du Moulin Rouge fait alors appel à Offenbach lui-même mais aussi Toulouse Lautrec, Renoir et la grande actrice du Second Empire Hortense Schneider. Autant de personnages souvent grotesques, qui semblent se battre contre… les moulins de l’amour !

Le spectateur retrouvera des airs connus mais aussi des musiques plus récentes, notamment de Dalida !

Le spectacle est mené sur un rythme endiablé comme un show de variétés, agrémenté de gags et de surprises, servi par des acteurs en grand forme !.

2023-07-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-19 . .

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



By Les Marloustics

THE band from Honfleur to close this season! Pop/rock covers, but new : some personal compositions ! We can’t wait to discover them. But above all, this fierce desire to have a good time and to offer it to whoever wants to listen to them. We can’t get enough of it.

Place : Honfleur – Grand grenier à sel

Sonido y luz cómicos según J. Offenbach. Adaptación teatral inédita. Una comedia alegre y vertiginosa -en la que nos encontramos con el propio Offenbach y con Toulouse-Lautrec-, a la vez una revista salvaje y una comedia que echa un vistazo entre bastidores a un teatro del siglo XIX.

« La Belle Hélène » se traslada al Moulin Rouge: el teatro acaba de cerrar y busca un espectáculo para relanzarse. Zidler, director del Moulin Rouge, recurre al propio Offenbach, pero también a Toulouse Lautrec, a Renoir y a la gran actriz del Segundo Imperio Hortense Schneider. Todos estos personajes, a menudo grotescos, parecen luchar contra… ¡los molinos de viento del amor!

El espectador encontrará melodías conocidas, pero también música más reciente, ¡sobre todo de Dalida!

El espectáculo se desarrolla a un ritmo frenético, como un espectáculo de variedades, con gags y sorpresas, ¡servido por actores en plena forma!

Ton- und Lichtkomödie nach J. Offenbach. Theateradaptation ohne Gesang. Eine fröhliche und wirbelnde Komödie – in der man Offenbach selbst und Toulouse-Lautrec begegnet -, die zugleich eine wilde Revue und eine Komödie ist, die hinter die Kulissen eines Theaters des 19.

« La Belle Hélène » wird in das Moulin Rouge verlegt: Der Saal hat gerade geschlossen und sucht nach einer Aufführung, um sich neu zu beleben. Zidler, der Direktor des Moulin Rouge, wendet sich an Offenbach selbst, aber auch an Toulouse Lautrec, Renoir und die große Schauspielerin des Zweiten Kaiserreichs, Hortense Schneider. Diese oft grotesken Figuren scheinen gegen die Mühlen der Liebe zu kämpfen!

Der Zuschauer wird auf bekannte Melodien treffen, aber auch auf neuere Musik, insbesondere von Dalida!

Die Show wird in einem wilden Rhythmus wie eine Varieté-Show durchgeführt, mit Gags und Überraschungen gespickt und von Schauspielern in Topform serviert!

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité