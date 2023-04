Fête Nationale à Honfleur Vieux Bassin Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur

Fête Nationale à Honfleur Vieux Bassin, 14 juillet 2023, Honfleur. La fête nationale à Honfleur représente l’occasion unique de découvrir des jeux de marins ancestraux qui célèbrent les traditions maritimes de la cité portuaire.

Le feu d’artifice est tiré depuis la Jetée de l’Est sur le port de Honfleur à 23h15 Programme :

13 juillet :

Jeux traditionnels quartiers Marronniers-Canteloup et retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit. 14 juillet :

Jeus traditionnels en ville (course en sac, mât de cocagne, batême des tropiques, mât incliné, bal populaire) et feu d’artifice à 23h15..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Vieux Bassin

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Le 14 juillet à Honfleur est l’occasion de célébrer les traditions maritimes de la cité portuaire. Dans la journée des jeux issus de ceux des marins sont organisés, notamment le fameux mât incliné sur le Vieux Bassin. A 23h le feu d’artifice sera tiré sur l’avant port. La Fiesta Nacional de Honfleur es una ocasión única para descubrir los ancestrales juegos marineros que celebran las tradiciones marítimas de la ciudad portuaria.

Los fuegos artificiales se disparan desde la Jetée de l’Est, en el puerto de Honfleur, a las 23:15 h Programa:

13 de julio :

Juegos tradicionales en el barrio de Marronniers-Canteloup y desfile de antorchas al anochecer. 14 de julio:

Juegos tradicionales en la ciudad (carrera de sacos, palo de cocagne, tambor tropical, palo inclinado, baile popular) y fuegos artificiales a las 23.15 h. Der Nationalfeiertag in Honfleur stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, uralte Seemannsspiele zu entdecken, mit denen die maritimen Traditionen der Hafenstadt gefeiert werden.

Das Feuerwerk wird von der Jetée de l’Est am Hafen von Honfleur um 23.15 Uhr abgefeuert Programm :

13. Juli :

Traditionelle Spiele Viertel Marronniers-Canteloup und Fackelzug bei Einbruch der Dunkelheit. 14. Juli:

Traditionelle Jeus in der Stadt (Sackhüpfen, Kokonmast, Batême des tropiques, geneigter Mast, Volkstanz) und Feuerwerk um 23.15 Uhr. Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Vieux Bassin Adresse Vieux Bassin Ville Honfleur Departement Calvados Lieu Ville Vieux Bassin Honfleur

Vieux Bassin Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Fête Nationale à Honfleur Vieux Bassin 2023-07-14 was last modified: by Fête Nationale à Honfleur Vieux Bassin Vieux Bassin 14 juillet 2023 Vieux Bassin Honfleur

Honfleur Calvados