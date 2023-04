« Walt Disney » par la chorale Erik Satie Rue de la ville, 1 juillet 2023, Honfleur.

Concert en collaboration avec la chorale de la Charentonne de Bernay et avec le soutien de la ville de Honfleur, sur le thème de Walt Disney..

2023-07-01 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Rue de la ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Concert in collaboration with the choir of Charentonne of Bernay and with the support of the city of Honfleur, on the theme of Walt Disney.

Concierto en colaboración con el coro Charentonne de Bernay y con el apoyo de la ciudad de Honfleur, sobre el tema de Walt Disney.

Konzert in Zusammenarbeit mit dem Chorale de la Charentonne aus Bernay und mit Unterstützung der Stadt Honfleur, mit dem Thema Walt Disney.

