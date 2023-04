Intronisation à l’Académie Alphonse Allais Greniers à Sel, 17 juin 2023, Honfleur.

Ville natale de l’illustre écrivain humoriste Alphonse Allais, Honfleur a le plaisir d’accueillir chaque année depuis sa création en 1954, l’Académie Alphonse Allais. Ses membres et le public sont invités à se retrouver aux Greniers à sel dans le cadre d’intronisations de personnalités de premier plan dans le domaine culturel. Les artistes qui seront intronisés cette année rejoindront ainsi Rufus, Claude Lelouch, Elie Chouraqui, Isabelle Alonso, Philippe Bouvard, Jean-Claude Dreyfus, Philippe Geluck, Marc Jolivet, Michel Leeb, Virginie Lemoine, Jacques Mailhot, Marthe Mercadier, François Morel, René de Obaldia, Francis Perrin, Bernard Pivot, Popeck, Patrick Préjean, Jean-Jacques Sempé, Camille Chamoux… et bon nombre d’autres personnalités du monde des arts et de la culture. Le collège des académiciens s’enrichit, ainsi, chaque année de joyeux drilles, jongleurs de mots, issus du théâtre, du cinéma, de la bande dessinée, de la littérature et du journalisme. Cette rencontre ouverte à tous est également l’occasion d’un spectacle humoristique d’une durée d’1h30, animé par des artistes médiatisés, véritables disciples d’Alphonse Allais. Une épopée culturelle toute en fantaisie, car l’A.A.A (Académie Alphonse Allais) a pour vocation de permettre la médiatisation d’initiatives comiques, spirituelles, parodiques, pour entretenir le souvenir du maître de l’humour, de mieux faire connaître son œuvre auprès du grand public tout en valorisant sa ville natale.

Entrée libre.

2023-06-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Greniers à Sel Rue de la ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Honfleur, the birthplace of the famous humorist Alphonse Allais, has had the pleasure of hosting the Alphonse Allais Academy every year since its creation in 1954. Its members and the public are invited to meet at the Greniers à Sel for the induction of leading personalities in the cultural field. This year’s inductees will join Rufus, Claude Lelouch, Elie Chouraqui, Isabelle Alonso, Philippe Bouvard, Jean-Claude Dreyfus, Philippe Geluck, Marc Jolivet, Michel Leeb, Virginie Lemoine, Jacques Mailhot, Marthe Mercadier, François Morel, René de Obaldia, Francis Perrin, Bernard Pivot, Popeck, Patrick Préjean, Jean-Jacques Sempé, Camille Chamoux and many other personalities from the world of entertainment and many other personalities from the world of arts and culture. The college of academics is thus enriched each year by merrymakers, jugglers of words, from the theater, cinema, comics, literature and journalism. This meeting, open to all, is also the occasion for a humorous show lasting one and a half hours, hosted by media artists, true disciples of Alphonse Allais. A cultural epic full of fantasy, because the A.A.A. (Alphonse Allais Academy) has the vocation to allow the mediatization of comical, witty, parodic initiatives, to maintain the memory of the master of humor, to make his work better known to the general public while promoting his native town.

Free entrance

Honfleur, ciudad natal del ilustre escritor y humorista Alphonse Allais, tiene el placer de acoger cada año a la Académie Alphonse Allais desde su creación en 1954. Sus miembros y el público están invitados a reunirse en los Greniers à Sel para la presentación de personalidades destacadas del ámbito cultural. Los homenajeados de este año se unirán a Rufus, Claude Lelouch, Elie Chouraqui, Isabelle Alonso, Philippe Bouvard, Jean-Claude Dreyfus, Philippe Geluck, Marc Jolivet, Michel Leeb, Virginie Lemoine, Jacques Mailhot, Marthe Mercadier, François Morel, René de Obaldia, Francis Perrin, Bernard Pivot, Popeck, Patrick Préjean, Jean-Jacques Sempé, Camille Chamoux y muchas otras personalidades del mundo de la comedia y muchas otras personalidades del mundo de las artes y la cultura. El colegio de académicos se enriquece así cada año con alegres malabaristas de la palabra procedentes del teatro, el cine, el cómic, la literatura y el periodismo. Este encuentro, abierto a todos, es también la ocasión de un espectáculo humorístico de hora y media de duración, animado por artistas mediáticos, verdaderos discípulos de Alphonse Allais. Una epopeya cultural llena de fantasía, ya que la A.A.A. (Académie Alphonse Allais) pretende dar cobertura mediática a iniciativas cómicas, ingeniosas y paródicas para mantener vivo el recuerdo del maestro del humor, dar a conocer mejor su obra al gran público y promover su ciudad natal.

Entrada gratuita

Honfleur, die Geburtsstadt des berühmten humoristischen Schriftstellers Alphonse Allais, freut sich, seit ihrer Gründung im Jahr 1954 jedes Jahr die Académie Alphonse Allais begrüßen zu dürfen. Ihre Mitglieder und die Öffentlichkeit sind eingeladen, sich in den Greniers à sel zu treffen, um die Inthronisierung von Persönlichkeiten aus dem kulturellen Bereich zu feiern. In diesem Jahr werden neben Rufus, Claude Lelouch, Elie Chouraqui, Isabelle Alonso, Philippe Bouvard, Jean-Claude Dreyfus, Philippe Geluck, Marc Jolivet, Michel Leeb, Virginie Lemoine, Jacques Mailhot, Marthe Mercadier, François Morel, René de Obaldia, Francis Perrin, Bernard Pivot, Popeck, Patrick Préjean, Jean-Jacques Sempé, Camille Chamoux… auch andere Künstler in das Programm aufgenommen und viele andere Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur. Das Kollegium der Akademiker wird jedes Jahr um lustige Wortjongleure aus den Bereichen Theater, Film, Comics, Literatur und Journalismus erweitert. Dieses für alle offene Treffen ist auch die Gelegenheit für eine 1,5-stündige humoristische Show, die von medienwirksamen Künstlern, den wahren Schülern von Alphonse Allais, moderiert wird. Ein kulturelles Epos voller Fantasie, denn die A.A.A. (Académie Alphonse Allais) hat sich zum Ziel gesetzt, die Mediatisierung von komischen, geistreichen und parodistischen Initiativen zu ermöglichen, um die Erinnerung an den Meister des Humors wach zu halten, sein Werk in der breiten Öffentlichkeit bekannter zu machen und gleichzeitig seine Geburtsstadt aufzuwerten.

Freier Eintritt

