Atelier refuge à insectes Avenue de Normandie, 3 juin 2023, Honfleur. Atelier refuge à insectes dans le potager collaboratif de Honfleur Normandy Outlet.

Inscriptions à l’accueil.

Insect refuge workshop in the Honfleur Normandy Outlet’s collaborative vegetable garden.

Registration at the reception Taller sobre refugios contra insectos en el huerto colaborativo del Outlet de Honfleur Normandía.

Inscripción en la recepción Workshop Insektenhotel im kollaborativen Gemüsegarten des Honfleur Normandy Outlet.

