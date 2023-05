Marché créatif – Place Sainte Catherine Place Sainte-Catherine, 21 mai 2023, Honfleur.

A ce jour, nous sommes plus de 30 artisan.es et créateur.rices normand.es à avoir rejoint le collectif : ébéniste, couturière de mode femmes et enfants, bijoutières, céramistes, maroquinières, illustrateurs.rices, créateur.rices autour du monde de l’enfance, d’accessoires mode et décoration, d’articles zéro déchet, fleuriste, papetièr.e, savonnièr.e…

Sur cette journée, une vingtaine d’exposant.es artisan.es et créateur.rices normand.es se réuniront afin de présenter leurs créations au public.

Les artisan.es seront très heureux.ses de partager leur savoir faire, d’échanger avec le public et la clientèle sur leurs métiers d’artisans..

2023-05-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:30:00. .

Place Sainte-Catherine

Honfleur 14600 Calvados Normandie



To date, we are more than 30 Norman craftsmen and creators to have joined the collective: cabinetmaker, women and children fashion designer, jewelers, ceramists, leatherworkers, illustrators, creators around the world of childhood, fashion accessories and decoration, zero waste items, florist, paper maker, soap maker?

On this day, about twenty exhibitors and creators from Normandy will meet to present their creations to the public.

The craftsmen will be very happy to share their knowledge, to exchange with the public and the customers on their craftsmen jobs.

Hasta la fecha, más de 30 artesanos y diseñadores normandos se han unido al colectivo: ebanistas, diseñadores de moda femenina e infantil, joyeros, ceramistas, marroquineros, ilustradores, diseñadores de productos infantiles, accesorios de moda y decoración, artículos de residuo cero, floristas, papeleros, jaboneros?

Ese día, una veintena de expositores, artesanos y creadores de Normandía se reunirán para presentar sus creaciones al público.

Los artesanos estarán encantados de compartir sus conocimientos, de intercambiar con el público y los clientes sobre sus oficios.

Bis heute haben sich über 30 Kunsthandwerker und Designer aus der Normandie dem Kollektiv angeschlossen: Tischler, Damen- und Kindermodenschneider, Juweliere, Keramiker, Lederwarenhändler, Illustratoren, Designer für Kinder, Mode- und Dekorationsaccessoires, Zero Waste-Artikel, Floristen, Papiermacher, Seifenhersteller?

An diesem Tag werden rund 20 Kunsthandwerker und Designer aus der Normandie ihre Kreationen der Öffentlichkeit präsentieren.

Die Kunsthandwerker freuen sich darauf, ihr Wissen zu teilen und sich mit dem Publikum und den Kunden über ihre handwerklichen Berufe auszutauschen.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité