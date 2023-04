Rétrospective Gervais Leterreux rue de la ville, 12 mai 2023, Honfleur.

Il y a 20 ans, disparaissait le peintre honfleurais Gervais Leterreux. À cette occasion, sa veuve, Simonne et ses enfants, Sophie et Frédéric, avec la Ville de Honfleur, ont souhaité rendre hommage à cet artiste qui n’a jamais cessé d’aimer sa ville natale.

Les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai, une centaine d’œuvres seront présentées dans le petit Grenier à Sel, rue de la ville.

Des années 40 avec son maître, Henri de Saint-Délis, jusqu’aux années 2000, Gervais Leterreux séduira le public qui pourra découvrir de nombreuses huiles, mais aussi des œuvres sur papier dont, certaines, n’ont d’ailleurs jamais été montrées au public. Le fil rouge de cette exposition sera, bien entendu, Honfleur, mais aussi l’Estuaire, « au cœur de son œuvre », comme le souligne Eric Lefèvre, expert et spécialiste de la peinture normande.

Entrée libre..

Vendredi 2023-05-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-14 19:00:00. .

rue de la ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



20 years ago, the Honfleur painter Gervais Leterreux passed away. On this occasion, his widow, Simonne, and his children, Sophie and Frédéric, together with the City of Honfleur, wished to pay tribute to this artist who never ceased to love his native town.

On Friday, May 12, Saturday, May 13 and Sunday, May 14, a hundred works will be presented in the small Salt Loft, rue de la Ville.

From the 1940s with his master, Henri de Saint-Délis, to the 2000s, Gervais Leterreux will seduce the public who will be able to discover numerous oils, but also works on paper, some of which have never been shown to the public. The common thread of this exhibition will be, of course, Honfleur, but also the Estuary, « at the heart of his work », as Eric Lefèvre, expert and specialist in Norman painting, points out.

Free admission.

Hace 20 años falleció el pintor de Honfleur Gervais Leterreux. En esta ocasión, su viuda, Simonne, y sus hijos, Sophie y Frédéric, junto con la ciudad de Honfleur, han querido rendir homenaje a este artista que nunca dejó de amar a su ciudad natal.

El viernes 12, el sábado 13 y el domingo 14 de mayo, se presentará un centenar de obras en el pequeño Almacén de Sal, en la rue de la Ville.

Desde los años 40 con su maestro, Henri de Saint-Délis, hasta los años 2000, Gervais Leterreux seducirá al público, que podrá descubrir numerosos óleos, pero también obras sobre papel, algunas de las cuales nunca se han mostrado al público. El tema principal de esta exposición será, por supuesto, Honfleur, pero también el estuario, « en el corazón de su obra », como señala Eric Lefèvre, experto y especialista en pintura normanda.

Entrada gratuita.

Vor 20 Jahren starb der in Honfleur lebende Maler Gervais Leterreux. Aus diesem Anlass möchten seine Witwe Simonne und seine Kinder Sophie und Frédéric gemeinsam mit der Stadt Honfleur diesen Künstler ehren, der nie aufgehört hat, seine Heimatstadt zu lieben.

Am Freitag, den 12., Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. Mai werden rund 100 Werke im kleinen Grenier à Sel in der Rue de la ville ausgestellt.

Von den 40er Jahren mit seinem Lehrer Henri de Saint-Délis bis zu den 2000er Jahren wird Gervais Leterreux das Publikum begeistern, das zahlreiche Ölgemälde, aber auch Werke auf Papier entdecken kann, von denen einige noch nie zuvor der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Der rote Faden der Ausstellung ist natürlich Honfleur, aber auch die Mündung, die « das Herzstück seines Werks » ist, wie Eric Lefèvre, Experte und Spezialist für normannische Malerei, betont.

Eintritt frei.

