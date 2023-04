Exposition Esclavage, Mémoires normandes. D’une terre à l’autre. Rue de l’Homme de Bois, 10 mai 2023, Honfleur.

À partir du 10 mai, date symbolique de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition, l’exposition Esclavage, mémoires normandes présentera pour la première fois – simultanément au Havre, à Honfleur et à Rouen – une histoire commune et un premier état de la connaissance scientifique sur l’implication des Normands et du territoire de la Normandie dans la traite atlantique et l’esclavage entre 1750 et 1848.

L’exposition Esclavage, mémoires normandes se déclinera ne différents chapitres articulés autour de documents d’archives, d’objets, d’œuvres issus principalement des collections publiques territoriales impliquées.

Honfleur parlera prioritairement de la question de la traite sous l’angle maritime, en évoquant notamment le déroulement des différentes étapes de la navigation et les lieux qui la ponctuent.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la culture. Elle bénéficie à ce titre d’un soutient financier exceptionnel de l’état.

Tous les jours sauf le mardi..

Vendredi 2023-05-10 à ; fin : 2023-11-10 . .

Rue de l’Homme de Bois

Honfleur 14600 Calvados Normandie



From May 10, the symbolic date of the National Day of Remembrance of the slave trade, slavery and its abolition, the exhibition Slavery, Norman memories will present for the first time – simultaneously in Le Havre, Honfleur and Rouen – a common history and a first state of scientific knowledge on the involvement of the Normans and the territory of Normandy in the Atlantic slave trade and slavery between 1750 and 1848.

The exhibition Slavery, Norman memories will be divided into different chapters based on archival documents, objects and works of art, mainly from the public collections of the territories involved.

Honfleur will focus on the issue of the slave trade from a maritime perspective, evoking in particular the different stages of navigation and the places that punctuated it.

This exhibition is recognized as being of national interest by the Ministry of Culture. As such, it benefits from exceptional financial support from the state.

Every day except Tuesday.

A partir del 10 de mayo, fecha simbólica del Día Nacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos, la Esclavitud y su Abolición, la exposición Esclavitud, Memorias de Normandía presentará por primera vez -simultáneamente en Le Havre, Honfleur y Ruán- una historia común y un primer estado de los conocimientos científicos sobre la implicación de los normandos y del territorio normando en la trata de esclavos y la esclavitud atlánticas entre 1750 y 1848.

La exposición Esclavitud, recuerdos normandos se dividirá en diferentes capítulos basados en documentos de archivo, objetos y obras de arte, procedentes principalmente de las colecciones públicas de los territorios implicados.

Honfleur se centrará en la cuestión de la trata de esclavos desde una perspectiva marítima, en particular evocando las diferentes etapas de la navegación y los lugares que la jalonaron.

Esta exposición está reconocida de interés nacional por el Ministerio de Cultura. Como tal, recibe un apoyo financiero excepcional del Estado.

Todos los días excepto el martes.

Ab dem 10. Mai, dem symbolischen Datum des nationalen Gedenktages für den Sklavenhandel, die Sklaverei und ihre Abschaffung, wird die Ausstellung Esclavage, mémoires normandes zum ersten Mal – gleichzeitig in Le Havre, Honfleur und Rouen – eine gemeinsame Geschichte und einen ersten Stand der wissenschaftlichen Kenntnisse über die Beteiligung der Normannen und der Normandie am atlantischen Sklavenhandel und an der Sklaverei zwischen 1750 und 1848 präsentieren.

Die Ausstellung Sklaverei, normannische Erinnerungen besteht aus verschiedenen Kapiteln, die sich um Archivdokumente, Objekte und Kunstwerke drehen, die hauptsächlich aus den beteiligten öffentlichen Sammlungen der jeweiligen Region stammen.

Honfleur wird das Thema des Menschenhandels vor allem aus maritimer Sicht behandeln und dabei insbesondere auf die verschiedenen Etappen der Schifffahrt und die Orte, an denen sie stattfand, eingehen.

Die Ausstellung wurde vom Kulturministerium als Ausstellung von nationalem Interesse anerkannt. Sie erhält daher eine außergewöhnliche finanzielle Unterstützung vom Staat.

Jeden Tag außer dienstags.

