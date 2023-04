Ciné-club : La nuit nous appartient de James Gray Cours des Fossés, 2 mai 2023, Honfleur.

La nuit nous appartient de James Gray.

La nuit du point de vue des flics. Un film de gangsters renversé. Au milieu, deux frères, un père et une femme. Une oeuvre puissante, pleine d’espoir et de désillusion. Film noir, tendu, haletant avec des acteurs parfaits, Joaquim Phoenix en tête !.

2023-05-02 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-02 . .

Cours des Fossés

Honfleur 14600 Calvados Normandie



James Gray’s Night is Ours.

The night from the cops’ point of view. A gangster movie turned upside down. In the middle, two brothers, a father and a wife. A powerful work, full of hope and disillusionment. Black film, tense, breathless with perfect actors, Joaquim Phoenix in the lead!

La noche es nuestra, de James Gray.

La noche desde el punto de vista de la policía. Una película de gángsters puesta patas arriba. En medio, dos hermanos, un padre y una esposa. Una obra poderosa, llena de esperanza y desilusión. Una película oscura, tensa, sin aliento, con unos actores perfectos, ¡Joaquim Phoenix en el papel principal!

Die Nacht gehört uns von James Gray.

Die Nacht aus der Sicht der Polizei. Ein umgekehrter Gangsterfilm. In der Mitte zwei Brüder, ein Vater und eine Frau. Ein kraftvolles Werk voller Hoffnung und Desillusionierung. Schwarzer, spannungsgeladener, atemloser Film mit perfekten Schauspielern, allen voran Joaquim Phoenix!

