Grande Braderie à la Boutique Coudes à Coud’ Avenue du Canteloup, 18 avril 2023, Honfleur.

Boutique Coudes à Coud’ – Être & Boulot : Grande Braderie !

Retrouvez-nous avenue du Canteloup à Honfleur pour profiter de notre grande braderie.

Nous vous proposons du mardi 18 au samedi 22 avril de 10 h à 18 h des articles seconde main, en très bon état et à petits prix : 1 ou 2 €/pièce seulement !

Homme -Femme / Vêtements toute saison – Chaussures – Accessoires.

Un geste qui fait du bien à la planète mais aussi à l’économie locale.

À bientôt en boutique !

Vendredi 2023-04-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-22 18:00:00. .

Avenue du Canteloup

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Boutique Coudes à Coud? Être & Boulot : Big sale !

Meet us on Canteloup avenue in Honfleur to take advantage of our big sale.

From Tuesday 18th to Saturday 22nd of April from 10 am to 6 pm, we propose you second hand articles, in very good condition and at low prices : 1 or 2 ?/piece only !

Men -Women / All season clothes – Shoes – Accessories.

A gesture that is good for the planet but also for the local economy.

See you soon in store!

Boutique Coudes à Coud? Être & Boulot : ¡Grandes rebajas!

Nos vemos en la avenida du Canteloup en Honfleur para aprovechar nuestra gran venta.

Del martes 18 al sábado 22 de abril, de 10:00 a 18:00 h, le ofrecemos artículos de segunda mano en muy buen estado a precios bajos: ¡sólo 1 ó 2 €/pieza!

Hombre – Mujer / Ropa de todas las temporadas – Zapatos – Accesorios.

Un gesto que es bueno para el planeta pero también para la economía local.

¡Nos vemos pronto en la tienda!

Boutique Coudes à Coud? Être & Boulot : Großer Ausverkauf!

Besuchen Sie uns auf der Avenue du Canteloup in Honfleur und profitieren Sie von unserem großen Ausverkauf.

Wir bieten Ihnen von Dienstag, den 18. bis Samstag, den 22. April von 10 bis 18 Uhr Second-Hand-Artikel in sehr gutem Zustand zu kleinen Preisen an: nur 1 oder 2 ?/Stück!

Männer -Frauen / Kleidung für jede Jahreszeit – Schuhe – Accessoires.

Eine Geste, die nicht nur dem Planeten, sondern auch der lokalen Wirtschaft gut tut.

Bis bald in der Boutique!

