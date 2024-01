Journée bien-être au féminin Honfleur, dimanche 11 février 2024.

Journée bien-être au féminin Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 13:00:00

Nous avons conçu pour vous une journée spéciale, dédiée entièrement au bien-être féminin, avec au programme

10 h Danse rythmée avec Bénédicte (accessible à tous, quel que soit votre niveau, il s’agit de libérer les émotions par le mouvement, guidées par le son du tambour)

12h voyage olfactif aux coeur de nos émotions avec Agathe.

13h pause déjeuner (déjeuner possible sur place)

14h Comprendre le cycle féminin pour mieux l’apprivoiser avec Agathe ( les clés pour comprendre, et adopter l’alimentation et la micronutrition optimales pour un bon équilibre au féminin).

16h séance de Yoga nidra avec Bénédicte pour finir en sérénité cette belle journée.

Bénédicte, professeur de Danse rythme thérapie, et de Yoga.

Agathe, docteur en Pharmacie, experte en Aromathérapie et en Nutrition santé.

Inscription et règlement en ligne.

Nous avons conçu pour vous une journée spéciale, dédiée entièrement au bien-être féminin, avec au programme

10 h Danse rythmée avec Bénédicte (accessible à tous, quel que soit votre niveau, il s’agit de libérer les émotions par le mouvement, guidées par le son du tambour)

12h voyage olfactif aux coeur de nos émotions avec Agathe.

13h pause déjeuner (déjeuner possible sur place)

14h Comprendre le cycle féminin pour mieux l’apprivoiser avec Agathe ( les clés pour comprendre, et adopter l’alimentation et la micronutrition optimales pour un bon équilibre au féminin).

16h séance de Yoga nidra avec Bénédicte pour finir en sérénité cette belle journée.

Bénédicte, professeur de Danse rythme thérapie, et de Yoga.

Agathe, docteur en Pharmacie, experte en Aromathérapie et en Nutrition santé.

Inscription et règlement en ligne.

.

23 Route de Trouville

Honfleur 14600 Calvados Normandie paris.agathe@gmail.com



L’événement Journée bien-être au féminin Honfleur a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Honfleur-Beuzeville