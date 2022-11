HOMO SAPIENS (OU QUAND NOUS EN AURONS MARRE DE L’ART DU MAMIHLAPINATAPAI) Ferrals-les-Corbières Ferrals-les-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Aude Ferrals-les-Corbières 14 14 EUR TEMPS DE CIRQUE DANS L’AUDE #11, en partenariat avec le département de l’Aude et la verrerie d’Alès (Pôle National Cirque Occitanie) À quoi pouvait ressembler le premier clown de toute l’histoire de l’Humanité ? Était-il grimé ? En quelle langue s’exprimait-il ? Avec quels gestes ? Ces questions passionnantes taraudent, depuis longtemps, l’artiste Caroline Obin également connue sous son nom de scène, Proserpine. Dans ce spectacle qu’elle a imaginé et mis en scène, elle convoque pour nous « l’être clown » à son état primitif. C’est avant tout le désir de retrouver un langage « premier » dans sa dimension la plus pure et sans doute la plus irrésistible, qui anime la metteuse en scène. Ils/elles sont sept artistes au plateau, sept clowns mu.es par une force poétique et sauvage. À la fois monstrueux.euses et follement attachant.es, ils.elles font rejaillir pour nous les premières étincelles, celles d’où naquirent assurément les premiers éclats de rire. Les +:

Food truck + bar dès 19H

Luciole pour les enfants à partir de 6 ans, réservation obligatoire billetterie@ccrlcm.fr +33 4 68 27 03 35 Ferrals-les-Corbières

