HOMO SAPIENS GRAND PLATEAU – FRICHE BELLE DE MAI – FRIPL, 11 février 2023, MARSEILLE.

LE CITY ZEN CAFE (L.1019610 / 1019611 / 10196) présente : ce spectacle. Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque Marseille Provence Alpes Côte d’Azur. HOMO SAPIENS ou quand nous en aurons marre de l’art du mamihlapinatapai* Dans ce spectacle à l’énergie communicative et à l’humour féroce, sept clowns invitent les spectateur.rices à un voyage poétique, ludique et joyeux jusqu’aux origines de notre humanité.Qu’est-ce que le premier geste du clown ? Et à quoi ressemblait cet « animal » en milieu naturel, à l’état sauvage avant qu’il n’ait été domestiqué ?! À la fois monstrueux et follement attachants, ces clowns font rejaillir pour nous les premières étincelles, celles d’où naquirent assurément les tout premiers éclats de rire…* mot des Yagans, peuple de la Grande Île de Terre de feu. Il décrit un regard partagé entre deux personnes dont chacune espère que l’autre va prendre l’initiative de quelque chose, que les deux désirent, mais qu’aucune n’ose avouer. 1h40 • dès 12 ans Réservations PMR : 04 95 04 95 95

Votre billet est ici

GRAND PLATEAU – FRICHE BELLE DE MAI – FRIPL MARSEILLE 41 RUE JOBIN Bouches-du-Rhone

