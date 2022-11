Homo Sapiens, 11 février 2023, .

Homo Sapiens



2023-02-11 – 2023-02-11

EUR 8 16 Dans ce spectacle à l’énergie communicative et à l’humour féroce, sept clowns invitent les spectateur.rices à un voyage poétique, ludique et joyeux jusqu’aux origines de notre humanité. Qu’est-ce que le premier geste du clown ? Et à quoi ressemblait cet « animal » en milieu naturel, à l’état sauvage avant qu’il n’ait été domestiqué ?! À la fois monstrueux et follement attachants, ces clowns font rejaillir pour nous les premières étincelles, celles d’où naquirent assurément les tout premiers éclats de rire…



Direction, mise en scène et scénographie : Caroline Obin

Dramaturgie : Harry Holtzman

Chorégraphie (krump) : Emilie Ouedraogo Spencer

Interprètes : Mario de Jesus Barragan, Margaux Desailly*, Danielle Le Pierrès, Jaime Monfort, Marcelo Nunes, Ilaria Romanini, Loriane Wagner / *issue de L’École de la Comédie

Création musicale : Jérôme Lapierre

Costumes : Yvett Rotscheid

Collaboration : Ouria Dahmani-Khouhli

Création lumière et régie générale : Carine Gérard

Cascades : Elise Ouvrier-Buffet

L’Apprentie Compagnie – La Comédie de Saint-Etienne



Création

Clown

Durée : 1h40 min

Dès 12 ans

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

Retrouvez le spectacle « Homo Sapiens » dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque.

dernière mise à jour : 2022-11-22 par