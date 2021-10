Genève Théâtre Am Stram Gram - Genève Genève Homo Deus Frankenstein Théâtre Am Stram Gram – Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Homo Deus Frankenstein Théâtre Am Stram Gram – Genève, 24 février 2022, Genève. Homo Deus Frankenstein

du jeudi 24 février 2022 au samedi 26 février 2022 à Théâtre Am Stram Gram – Genève

Du 24 au 26 février 2022 Dès 8 ans · 1h10 environ THÉÂTRE MUSICAL Grand Théâtre de Genève · SARA OSTERTAG ET JOHAN DE SMET · FREDERIK NEYRINCK Je marche dans le bleu. C’est pas le bleu de la mer, pas celui du ciel. C’est un bleu bizarre étrange anormal électrique. – Bonsoir Elvan. – … Les mots restent bloqués dans ma bouche. Elle est si… parfaite ! – Que fais-tu ici à cette heure-ci ? – … Je me pince le bras. Non, je ne rêve pas. C’est bien une… euh… comment on dit… c’est comme dans… c’est une… ANDROÏDE ! Elle porte une robe bleue qui lui colle au corps. Sa peau elle est… je m’approche. – Tu veux me toucher ? Je peux pas résister. Elle a l’air si vraie ! Je m’approche encore, je tends les doigts… Elle recule d’un coup. Elle a peur ? Elles peuvent avoir peur, les machines ? Elle revient doucement vers moi. – Tu es mon amie ? Je tends à nouveau les doigts. Cette fois elle les prend. On part ensemble dans le brouillard bleu. SAMEDI ÇA ME DIT : L’atelier de Sheva Samedi 26 février de 10h30 à 12h / Dès 8 ans Atelier chant pour les familles avec Sheva Tehoval Inscription à [ateliers@amstramgram.ch](mailto:ateliers@amstramgram.ch) Nouvelle version chantée pour La Plage / Grand Théâtre de Genève, 2022 | Conception et mise en scène : Sara Ostertag, Johan De Smet | Composition : Frederik Neyrinck | Interprétation ensemble musical : I Solisti avec Bram Fournier (trombone), Francis Pollet (basson et direction musicale), Tomonori Takeda (clarinette), Simon Van Hoecke (trompette), Carlo Willems (percussions) | Danse : Martina Rösler | Soprano : Sheva Tehoval | Cinéaste : Kenneth Michiels | Scénographie : Jens Burez | Costumes : Leentje Kerremans, Valerie Le Roy | Lumière : Jeroen Doise | Son : Korneel Moreaux | Régie : Jan Bekaert, Jeroen Doise, Korneel Moreaux | Direction de production : Karel Clemminck, Gielke Smet Coproduction : Kopergietery, makemake produktionen, KGbe, I Solisti

De 10 à 25 francs

Que recherche-t-on dans la compagnie des robots ? De l’aide, de l’amour, ou la confirmation de notre toute-puissance ? Théâtre Am Stram Gram – Genève Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T19:00:00 2022-02-24T20:10:00;2022-02-25T19:00:00 2022-02-25T20:10:00;2022-02-26T17:00:00 2022-02-26T18:10:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Am Stram Gram - Genève Adresse Route de Frontenex 56, 1207 Genève Ville Genève lieuville Théâtre Am Stram Gram - Genève Genève