du jeudi 24 février au samedi 26 février à Théâtre Am Stram Gram

### **Homo Deus Frankenstein** _Composition de Frederik Neyrinck_ Dans Homo Deus Frankenstein, un robot nous confronte aux questions existentielles que pose le monde d’aujourd’hui. Quel rôle jouent les machines et l’intelligence artificielle dans notre quotidien ? Quelles émotions provoquent-elles chez l’être humain ? Se pourraient-il qu’elles éprouvent elles-mêmes des émotions ? Qu’est-ce qui, aujourd’hui, sépare encore réellement l’Être humain de la Machine ? À partir des thématiques du Frankenstein de Mary Shelley et du Faust de Goethe, Sara Ostertag et son équipe proposent une succession de tableaux captivants, où s’entremêlent vidéo, théâtre, chant et danse. À travers la guerre des robots, un parcours de GPS menant à notre cœur, ou encore l’heure du thé chez un cyborg, Homo Deus Frankenstein nous interroge, telle une bande dessinée musicale sur notre époque. Tiraillées entre réel et virtuel, entre être profond et règne des apparences, les personnes et les machines tentent-elles désespérément de devenir des « versions augmentées » d’elles-mêmes ? La musique de Frederik Neyrinck pour clarinette basse, basson, trompette, trombone et percussions, alternant lignes dansantes et nappes enveloppantes, accompagne à merveille les deux interprètes, danseuse et chanteuse, et la vidéo. **Mise en scène : Johan De Smet & Sara Ostertag** **Scénographie : Jens Burez** **Costumes : Leentje Kerremans & Valerie Le Roy** **Lumières : Jeroen Doise** **Vidéos : Kenneth Michiels** Avec **Katharina Senk** **Sheva Tehova** Dès 8 ans **En partenariat avec le THÉÂTRE AM STRAM GRAM** Production: KOPERGIETERY, KGBE I SOLISTI & MAKEMAKE PRODUKTIONEN

Dès CHF 15 .-

Homo Deus Frankenstein, composition de Frederik Neyrinck. Du 24 au 26 février au Théâtre Am Stram Gram.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T19:00:00 2022-02-24T20:10:00;2022-02-25T19:00:00 2022-02-25T20:10:00;2022-02-26T17:00:00 2022-02-26T18:10:00

