« Homo clownicus » Théâtre du Roi de Coeur à l’Arsénic Gindou Gindou Catégories d’Évènement: Gindou

Lot

« Homo clownicus » Théâtre du Roi de Coeur à l’Arsénic Gindou, 3 mars 2023, Gindou . « Homo clownicus » Théâtre du Roi de Coeur à l’Arsénic Salle l’Arsénic Gindou Lot

2023-03-03 21:00:00 – 2023-03-03 Gindou

Lot 5 EUR Durée : 1h30

A partir de 7 ans Après un grave accident de voiture, trois clowns se retrouvent, sans le savoir, coincés entre la vie et la mer, qu’ils s’en allaient voir.

Condamnés à l’immobilité par une carcasse pourrie et un désert blanc où rien ne semble pousser, à part, peut-être, quelques fantômes, les personnages vont entamer un voyage nouveau, un voyage fait de rêves contredits, de rencontres fragiles, de quêtes intérieures et de chemins collectifs. © Yann Slama

Gindou

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Gindou, Lot Autres Lieu Gindou Adresse Salle l'Arsénic Gindou Lot Ville Gindou lieuville Gindou Departement Lot

Gindou Gindou Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gindou/

« Homo clownicus » Théâtre du Roi de Coeur à l’Arsénic Gindou 2023-03-03 was last modified: by « Homo clownicus » Théâtre du Roi de Coeur à l’Arsénic Gindou Gindou 3 mars 2023 Gindou Lot Salle l'Arsénic Gindou Lot

Gindou Lot