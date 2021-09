Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Hommes VS Nature avec Le Creaq Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Hommes VS Nature avec Le Creaq Maison écocitoyenne, 30 octobre 2021, Bordeaux. Hommes VS Nature avec Le Creaq

Maison écocitoyenne, le samedi 30 octobre à 14:30

**Si nécessaires et pourtant si menacées, comment mieux vivre en équilibre avec la nature pour respecter ses ressources ?** **À partir de 8 ans** **Sur inscription** **le pass sanitaire est demandé à l’entrée**

Gratuit, sur inscription

Un atelier de découvertes de ressources naturelles qui nous servent dans notre quotidien : le pétrole pour se déplacer, le coton pour le textile, le bois pour se loger… . Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux