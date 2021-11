HOMMES TRAFIC —, 23 novembre 2021, Saint-Denis.

HOMMES TRAFIC

du mardi 23 novembre au lundi 6 décembre à —

HOMMES TRAFIC ————- **Marché Universeine** Intitulé du Marché : Universeine Entreprise attributaire du marché : BATEG/DUMEZ Donneur d’ordre : Vinci Immo Dates du marché : 01/07/21 **Coordonnées de l’entreprise** Nom de l’entreprise : BATEG Adresse : 1 rue du petit clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY N° SIRET : Activité Principale : Entreprise générale Personne référente : Lien au marché : Attributaire ☒ **Nature et modalités du contrat** Intitulé du poste : Hommes trafic Nombre de postes à pourvoir : 2 jusque 03/22 puis 05 Type de contrat (CDD, CDI, Intérim, CDC …) : MAD Démarrage du contrat : 17/11/21 Durée du contrat envisagée : jusque fin de chantier 07/23 Perspectives possibles après la mission : Aucune Durée hebdomadaire de travail : 37H-39H par semaine Horaires de travail : 07H -16H Horaires décalés possibles ou nuit (exceptionnel) Lieu de travail : 18 rue Ampère 93200 Saint-Denis Salaire : A définir Primes et compléments : A définir Panier Repas : A définir Déplacements : A définir Moyens d’accès (bus, métro etc.) : Métro Ligne 13 Formation sur la période du contrat : Diplôme/ Titre / Qualification visé pour les contrats en alternance : Aucun **Prérequis** Expérience (à qualifier) / Débutant accepté Niveau de formation : ☒ Pas de niveau de formation requis Nature de cursus : Parler français de manière à être compris(e) : OUI Ecrire le français de manière à être compris(e) : NON Maîtriser les mathématiques du Bâtiment (proportion, opérations avec calculatrice… NON Critères d’éligibilité Insertion : OUI Respect des délais : OUI Prise d’initiative : NON Travail en équipe : OUI Gestion des aléas : OUI Port de charges lourdes : NON Travail en hauteur : NON Travail au sol : OUI Station debout prolongée : OUI Position assise prolongée : NON Monter et descendre des escaliers : NON Travail à contorsions et attitudes variées : NON Utilisation d’outils vibrants : NON Conduite / déplacements : OUI Exposition à l’environnement (bruit, poussière…) : NON **Description des missions/ tâches** **Activités principales :** * Suivant planning distribué par chef de cour Accueil des camions * Fermeture de cheminement vis-à-vis des piétons Ouverture de portails **Vous êtes intéressés, envoyez votre candidature à :** Philippe BAQUIAN : **[philippe.baquian@plainecommune.fr](mailto:philippe.baquian@plainecommune.fr)** Nadine KYALUMBA KABONGA : **[nadine.kyalumba-kabonga@pole-emploi.fr](mailto:nadine.kyalumba-kabonga@pole-emploi.fr)**

