Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement… Film d’Audrey DANA Ciné d’Issy 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T20:30:00 2022-05-25T22:07:00;2022-05-27T20:30:00 2022-05-27T22:07:00;2022-05-28T18:00:00 2022-05-28T19:37:00;2022-05-28T21:00:00 2022-05-28T22:37:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T15:37:00;2022-05-29T16:30:00 2022-05-29T18:07:00;2022-05-29T19:00:00 2022-05-29T20:37:00;2022-05-30T18:00:00 2022-05-30T19:37:00;2022-05-30T20:30:00 2022-05-30T22:07:00

