Théâtre le douze dix-huit, le jeudi 8 juillet à 20:00 PT : CHF 25.- // TR : CHF 20.-

Du grand show, sans tabou, pour se moquer des travers de notre société avec piquant. Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex

2021-07-08T20:00:00 2021-07-08T21:30:00

