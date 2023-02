HOMMAGE TIM BURTON & DANNY ELFMAN MELODIA RECITAL POUR PIANO SALLE MOLIERE LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

HOMMAGE TIM BURTON & DANNY ELFMAN MELODIA RECITAL POUR PIANO SALLE MOLIERE, 17 février 2023, LYON. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:00. Tarif : 29.89 à 29.89 euros. MÉLODIA PRÉSENTE Hommage aux Musiques des films Tim Burton composées par Danny Elfman PROGRAMME OFFERT À TOUS LES SPECTATEURS Rendez-vous dans les mondes imaginaires du grand Tim Burton, avec les musiques de Danny Elfman interprétées au piano par l'artiste Steinway & Sons Nicolas Horvath, interprète du concert officiel Tim Burton en présence de Danny Elfman à Paris en 2015 et 2017 ! Un évènement rare pour replonger dans la filmographie du cinéaste américain avec l'un des compositeurs les plus aimés et respectés de sa génération ! L'Étrange Noël de Monsieur Jack Batman & Batman Returns Beetlejuice Edward aux mains d'argent Les Noces funèbres Sleepy Hollow Alice au pays des merveilles et bien d'autres… SALLE MOLIERE LYON 18/20, QUAI DE BONDY

