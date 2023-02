HOMMAGE SEIGNEUR DES ANNEAUX RECITAL PIANO SOLO & VOIX SALLE COLONNE, 20 mai 2023, PARIS.

HOMMAGE SEIGNEUR DES ANNEAUX RECITAL PIANO SOLO & VOIX SALLE COLONNE. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 19:30 (2023-05-20 au ). Tarif : 29.89 à 29.89 euros.

OVERLOOK EVENTS présente ce concert MELODIA Hommage aux Musiques du Seigneur des Anneaux – Hobbit – Rings of PowerPiano Solo & Chanteuse Rendez-vous dans les mondes imaginaires de l’univers de J.R.R. Tolkien, avec les musiques d’Howard Shore interprétées par le sublime duo Delphine Pillich (piano classique) et Myriam Bouskour (chant lyrique) ! Un évènement rare pour replonger dans l’un des mondes les plus fascinants qu’il soit, et dont les musiques ont marqué des générations entières de cinéphiles et mélomanes.Le concert propose les plus belles mélodies et chansons de la trilogie de Peter Jackson, ainsi quelques morceaux du Hobbit d’Howard Shore et de la série Rings of Power de Bear McCreary, afin de compléter l’expérience. Retrouvez ainsi toutes les émotions des films et de la série, avec des morceaux interprétés avec talent et qui vous rappelons les plus grands moments de l’univers de Tolkien, incluant les chansons Evenstar, Gollum’s Song, Into the West et May It Be !

SALLE COLONNE PARIS 94, boulevard Auguste Blanqui Paris

Rendez-vous dans les mondes imaginaires de l'univers de J.R.R. Tolkien, avec les musiques d'Howard Shore interprétées par le sublime duo Delphine Pillich (piano classique) et Myriam Bouskour (chant lyrique) ! Un évènement rare pour replonger dans l'un des mondes les plus fascinants qu'il soit, et dont les musiques ont marqué des générations entières de cinéphiles et mélomanes. Le concert propose les plus belles mélodies et chansons de la trilogie de Peter Jackson, ainsi quelques morceaux du Hobbit d'Howard Shore et de la série Rings of Power de Bear McCreary, afin de compléter l'expérience. Retrouvez ainsi toutes les émotions des films et de la série, avec des morceaux interprétés avec talent et qui vous rappelons les plus grands moments de l'univers de Tolkien, incluant les chansons Evenstar, Gollum's Song, Into the West et May It Be !

