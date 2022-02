Hommage-rencontre Denise Desautels, poète et écrivaine québécoise, avec Antoni Clapés, son traducteur Llibreria Jaimes Barcelona Catégorie d’évènement: Barcelona

Hommage-rencontre Denise Desautels, poète et écrivaine québécoise, avec Antoni Clapés, son traducteur Llibreria Jaimes, 30 mars 2022, Barcelona. Hommage-rencontre Denise Desautels, poète et écrivaine québécoise, avec Antoni Clapés, son traducteur

Llibreria Jaimes, le mercredi 30 mars à 19:00

A l’occasion de la traduction en catalan du dernier livre de la poète : « D’où surgit parfois un bras d’horizon », nous lirons ses poèmes en catalan et français autour d’un verre. Des poèmes évoquant la mort, le combat pour la joie ou encore l’amour désespéré pour la vie.

Entrée libre

Lecture de poèmes son dernier livre en catalan et français Llibreria Jaimes carrer valència 318 08009 Barcelona Barcelona

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T19:00:00 2022-03-30T20:00:00

