place sainte Croix, le dimanche 8 mai à 14:50

Défilé des troupes des unités de la garnison sous l’autorité du Commandant de la place d’armes, le Colonel Vernet. Départ des troupes à pied depuis la place du Martroi jusqu’à la place Sainte-Croix. Défilé des troupes motorisées depuis les tourelles jusqu’à la place Sainte-Croix, en présence de véhicules blindés. Défilé aérien. Hommage militaire en présence de la Musique de l’air.

gratuit

Dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc place sainte Croix place sainte Croix, Orléans Orléans Loiret

2022-05-08T14:50:00 2022-05-08T15:20:00

