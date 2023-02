HOMMAGE HARRY POTTER RECITAL PIANO SOLO SALLE COLONNE, 20 mai 2023, PARIS.

HOMMAGE HARRY POTTER RECITAL PIANO SOLO SALLE COLONNE. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 15:30 (2023-05-20 au ). Tarif : 29.89 à 29.89 euros.

SALLE COLONNE PARIS 94, boulevard Auguste Blanqui Paris

MELODIA Hommage aux Musiques des films HARRY POTTER Composées par John Williams et bien d’autres ! Rendez-vous dans les mondes imaginaires d’Harry Potter, avec les musiques des films cultes interprétées au piano par la pianiste Delphine Pillich. C’est un véritable voyage que Melodia vous propose au cœur de l’une des sagas de cinéma les plus importantes de notre époque. Retrouvez une sélection des musiques issues des huit films, en particulier les sublimes mélodies et thèmes composés par John Williams sur les trois premiers. Harry Potter à l’école des sorciers (John Williams) Harry Potter et la chambre des secrets (John Williams) Harry potter et le prisonnier d’azkaban (John Williams) Harry Potter et la Coupe de Feu (Patrick Doyle) Harry Potter et l’Ordre du Phénix (Nicholas Hooper) Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé (Nicholas Hooper) Harry Potter et les Reliques de la Mort I & II (Alexandre Desplat)

