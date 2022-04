Hommage des villes jumelles à Jeanne d’Arc Hôtel Groslot Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**17 h :** Cour de l’Hôtel Groslot Renouvellement du serment de jumelage en présence de la délégation de Cracovie (Pologne) dans le cadre du 30e anniversaire du jumelage avec la mairie d’Orléans.

Dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc Hôtel Groslot place de l’Étape, 45000 Orléans Orléans Loiret

